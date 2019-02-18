Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı

Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı

25 dakika önce

Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı.

Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı, System.String[]
Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların tamamı yıkılacak açıklamasının ardından Nevşehir Valiliği tarafından hafta sonunda Uçhisar, Göreme, Ortahisar, Ürgüp ve Çavuşin bölgelerinde 7 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.

Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir Valiliği, Kapadokya, Güncel
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