Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı
25 dakika önce
Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı.
Kapadokya
Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların tamamı yıkılacak açıklamasının ardından Nevşehir Valiliği
tarafından hafta sonunda Uçhisar
, Göreme
, Ortahisar
, Ürgüp
ve Çavuşin bölgelerinde 7 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.
Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:40 Kaynak: İHA
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