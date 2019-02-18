Kapadokya'da 7 Kaçak Yapı Yıkıldı
1 saat önce
Kapadokya'da 7 kaçak yapı yıkıldıNEVŞEHİR - Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı.
Kapadokya
'da 7 kaçak yapı yıkıldı
NEVŞEHİR - Kapadokya Bölgesinde hafta sonunda yapılan çalışmalar sonrasında 7 kaçak yapının yıkımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Kapadokya Bölgesinde kaçak yapıların tamamı yıkılacak açıklamasının ardından Nevşehir Valiliği
tarafından hafta sonunda Uçhisar
, Göreme
, Ortahisar
, Ürgüp
ve Çavuşin bölgelerinde 7 kaçak yapının yıkıldığı öğrenildi.
Nevşehir Valiliği tarafından Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkımına devam edeceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:17 Kaynak: İHA
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