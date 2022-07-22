Kapadokya'da Anadolu Ateşi rüzgarı esti - Son Dakika
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Kapadokya'da Anadolu Ateşi rüzgarı esti

22.07.2022 09:08
Kapadokya'da Anadolu Ateşi rüzgarı esti

Kapadokya'da başlayan 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde sıcak hava balonları sabah saatlerinde gökyüzünü süslerken, akşam saatlerinde de konserlerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

Kapadokya'da başlayan 3. Uluslararası Kapadokya Balon Festivali'nde sıcak hava balonları sabah saatlerinde gökyüzünü süslerken, akşam saatlerinde de konserlerle katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı. Anadolu Ateşi'nin muhteşem dansları katılımcıları mest etti. Gecede ışık, lazer ve ateş gösterileri de yapıldı.

Bu yıl 3.'sü düzenlenen Kapadokya Balon Festivali Balonfest 2022, sabahın ilk ışıkları ile beraber başladı. İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Almanya, Çek Cumhuriyeti, Brezilya, İspanya, Makedonya, Slovenya ve Türkiye'den 16 farklı figürdeki balonlarla beraber havalanan 154 sıcak hava balonu, gökyüzünü renklendirdi.

Akşam saatlerinde ise katılımcılar ilk önce Romen sanatçı Alexandra Stan'ın söylediği bir birinden güzel şarkılar ile coştu. Festivalde ilerleyen saatlerde eğlencenin dozu gittikçe artı. Anadolu Ateşi dans topluluğu birbirinden güzel performansları ile katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

3. Kapadokya Balon Festivali 3 gün daha devem edecek. Sabah saatlerinde 12 ülkeden gelen birbirinden ilginç figürlü balonların uçuş gösterilerini izlemek isteyenler Kapadokya'ya akın ediyor. Kapadokya bölgesinde yapılan Sıcak Hava Balon uçuşlarına birde figürlü balonlar eklenince gökyüzünde görsel bir şölen oluşturuluyor.

(Asım Çapacı - İHA)

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Kaynak: İHA

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da Anadolu Ateşi rüzgarı esti - Son Dakika

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