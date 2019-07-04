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Kapadokya'da balon festivali kortej yürüyüşüyle başladı

25 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı.

Kapadokya'da balon festivali kortej yürüyüşüyle başladı, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kortej yürüyüşüyle başladı.
Ürgüp ilçesi Cumhuriyet meydanında başlayan korteje Vali İlhami Aktaş, Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, daire müdürleri ve  STK temsilcileri katıldı. Korteje balon arabalarının yanı sıra eski klasik model otomobiller katıldı. Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı etkinlikle ilgili olarak, "İlk defa Ürgüp ilçemizde ve bölgemizde Kapadokya balon festivali düzenleniyor. Böylelikle ilçemiz ve Kapadokya bölgemiz için çok güzel bir organizasyon oldu" dedi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmek Aktürk ise, "Bugün kortej yürüyüşüyle festivalin startını veriyoruz. Ürgüp'ümüzün ev sahipliğinde etkinliklerimiz 7 Temmuz akşamına kadar sürecek. Yurt dışından 11 farklı ülkeden gelen değişik şekilli balonlarımızın uçuşu 3- 4 gün boyunca akşam saatlerinde Türkiye'de ilk defa olacak" diye konuştu.
Festivalde, Gürcistan'dan gelen 150 kişilik halk oyunları ekibi dans gösterisi yaptı. Yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 10 bin kişi festivali izledi. Festivalin 5 gün boyunca devam edeceği belirtilirken, sabah erken saatinde gündoğumu uçuşları şekilli balonlarla gök yüzünü süsleyecek.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:19 Kaynak: DHA
Kapadokya, Türkiye, Ürgüp, Güncel
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