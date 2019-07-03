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Kapadokya'da balon festivali renkli görüntülerle başladı

1 saat önce

Kapadokya'da balon festivali renkli görüntülerle başladı Türkiye'nin ilk balon festivali başladıNEVŞEHİR - Türkiye'nin ilk balon festivali bugün düzenlenen etkinliklerle Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.

Kapadokya'da balon festivali renkli görüntülerle başladı
Türkiye'nin ilk balon festivali başladı
NEVŞEHİR - Türkiye'nin ilk balon festivali bugün düzenlenen etkinliklerle Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başladı.
Türkiye'nin ilk balon festivali Kapadokya bölgesinde bugün yapılan olan etkinlikler ile start aldı. Ürgüp'te halk oyunları gösterisi ile başlayan festival halk oyunları gösterileri ve Gürcistan'dan gelen oyun ekibinin gösterileri ile devam etti. Türkiye ve Gürcistan ekiplerinin gösterilerinin ardından Cumhuriyet meydanında başlayan kortej yürüyüşü festival alanına kadar devam etti. Festival alanında ise dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen balonların night glow Show gösterileri ile sona erdi.
Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, " Bugün aslında Kapadokya için çok önemli bir akşamın başlangıcı içerisindeyiz. Balon turizmi ile uğraşan balon firması arkadaşlarımızın destekleri ve Ürgüp Belediye'mizin ev sahipliğinde başladı. 11 farklı ülkeden 16 farklı şekilleri olan balonları bölgemize getirdik. Kapadokya'mızı ülkemizi ilk defa böylesine bir festival ile tanıştırıyoruz. Vatandaşlarımız bir festival, panayır havasında hem bölgemizi, hem ülkemizi tüm dünyaya tanıtacağız. Bu masalsı diyara tüm dünya insanlarını bekliyoruz" dedi.
Kapadokya'da başlayan balon festivali yarın sabah havalanacak olan çeşitli balonlarla devam edecek.
Kapadokya'da balon festivali renkli görüntülerle başladı
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:43 Kaynak: İHA
Kapadokya, Türkiye, Ürgüp, Genel
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