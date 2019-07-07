Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balon festivali sona erdi
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Kapadokya'da balon festivali sona erdi

26 dakika önce

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali sona erdi.

Kapadokya'da balon festivali sona erdi, System.String[]
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali sona erdi. Festivalin son gününde figürlü 15 balon uçuruldu.
? Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kapsamında dün akşam pop sanatçısı Hande Ünsal konser verdi. Ünsal, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanına gelen yaklaşık 15 bin kişi, sanatçının hareketli parçalarına eşlik etti. Konser sonrası Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, sanatçıya çiçek ve yağlı boya tablo hediye etti. Etkinliğin son gününde ise bu sabah ilçeye getirilen figürlü 15 balon uçuruldu. Balonları izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Figürlü balonlar uçurulduktan sonra 5 gün süren festival sona erdi.


- Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
Kapadokya, Güncel
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