Kapadokya'da balon festivali sona erdi
26 dakika önce
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:47 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezi Kapadokya
'da düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali sona erdi. Festivalin son gününde figürlü 15 balon uçuruldu.
? Nevşehir
'in Ürgüp
ilçesinde düzenlenen 'Uluslararası Kapadokya Balon Festivali' kapsamında dün akşam pop sanatçısı Hande Ünsal konser verdi. Ünsal, konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser alanına gelen yaklaşık 15 bin kişi, sanatçının hareketli parçalarına eşlik etti. Konser sonrası Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk
, sanatçıya çiçek ve yağlı boya tablo hediye etti. Etkinliğin son gününde ise bu sabah ilçeye getirilen figürlü 15 balon uçuruldu. Balonları izlemek için gelen yerli ve yabancı turistler bol bol fotoğraf çektirdi. Figürlü balonlar uçurulduktan sonra 5 gün süren festival sona erdi.
- Nevşehir
Şanlıurfa'dan acı haber! Denetlemeler sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
AK Parti'de yönetim ve kabine değişikliği için geri sayımın başladığı iddia edildi
Cinsel ilişkiye girerken balkondan düşüp öldü! Polisler kadını yarı çıplak buldu
Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde