Son dakika haberleri... Kapadokya'da balon kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kapadokya'da balon kazası: 5 yaralı

18.10.2022 10:48

Son dakika haberi: Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı.

Nevşehir'de sıcak hava balonlarından biri, iniş sırasında kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre sabah erken saatlerde Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarından bir tanesi, Kavak beldesi yakınlarında iniş yaptığı sırasında rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle sert iniş yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Bölgeye UMKE, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, kurtarma çalışması başladı. - NEVŞEHİR

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Kaynak: İHA

Nevşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kapadokya'da balon kazası: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kapadokya'da balon kazası: 5 yaralı - Son Dakika
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