KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK - Son Dakika
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KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK

08.03.2022 10:42

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 8 yıldır sıcak hava balonu pilotluğu yapan Buse Uyan Demircioğlu (31), Bu meslekte ve diğer mesleklerde de kadın-erkek mesleği olarak ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da 8 yıldır sıcak hava balonu pilotluğu yapan Buse Uyan Demircioğlu (31), Bu meslekte ve diğer mesleklerde de kadın-erkek mesleği olarak ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadın olarak çalıştıktan ve kendimize güvendikten sonra başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum dedi.

Nevşehir'de balon pilotluğu bölümünden mezun olan Buse Uyan Demircioğlu, 8 yıl önce Kapadokya bölgesinde işe başladı. Sıcak hava balonu turları ile turistleri uçuran Demircioğlu, diğer meslektaşları gibi sabahın erken saatlerinde uçuş alanında hazırlıklara başlıyor. Yardım ekiplerin ardından son kontrollerini tamamlayan Demircioğlu, yaklaşık 550 metre yükselerek peribacaları ve vadilerin üzerinde süzülüyor.

'2 YIL EĞİTİM GÖRDÜM'

Diplomalı olduğunu belirten Demircioğlu, Kapadokya'da 8 yıldır balon pilotluğu yapıyorum. Uzaktan bakıldığında balon pilotluğu erkek mesleği olarak gözüküyor ama çalıştıktan ve sonra gerekli pratiği yaptıktan sonra kadınların da yapabileceği bir meslek. Liseyi bitirdikten sonra üniversite tercihi yaparken tercih kılavuzunda balon pilotluğu bölümünü gördüm. Bölümü tercih ettikten sonra tam burslu olarak 2 yıl eğitim gördüm. Daha sonrasında diplomalı balon pilotu olarak göreve başladım dedi.

'AVANTAJINI GÖRÜYORUM'

Mesleğini severek yaptığını belirten Demircioğlu, Bir kadın olarak birçok şeye hakim olmamızdan dolayı bu meslekte bunun avantajını görüyorum. Bu meslekte ve diğer mesleklerde de kadın-erkek mesleği olarak ayrım yapılmasını doğru bulmuyorum. Kadın olarak bütün mesleklerde var olmamızı istiyorum. Başka insanlar için ilham olmayı da çok isterim. Kadın olarak çalıştıktan ve kendimize güvendikten sonra başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum diye konuştu. (DHA)

KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK
KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK

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Kapadokya, Nevşehir, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAPADOKYA'DA BALON PİLOTU BUSE BAŞARAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ŞEY YOK - Son Dakika


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