Kapadokya'da balon turları 11 gündür yapılamıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turları 11 gündür yapılamıyor

6 saat önce

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 11 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'da balon turları 11 gündür yapılamıyor, System.String[]

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları dolayısıyla 11 gündür gerçekleştirilemiyor.


Bölgenin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerinin sergilediği manzarayı gökyüzünden izlemek isteyen turistler için düzenlenen sıcak hava balon turları, 3 Şubat'tan bu yana yapılamıyor.


Yılda yaklaşık 300 gün uçuş yapılabilen Kapadokya'da, kış şartlarının kendini göstermesiyle ortaya çıkan rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.


Meteoroloji verilerine göre, balon turlarının hafta başına kadar düzenlenemeyeceği tahmin ediliyor.


Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:36 Kaynak: AA
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