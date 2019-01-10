Kapadokya'da Balon Turları 3 Gündür Yapılamıyor
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.
Türkiye
'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya
bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.
Kapadokya Bölgesi'nde Ocak ayında sıcak hava balon turlarının 10 gün içerisinde sadece 1 kez yapılabildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:38 Kaynak: İHA
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