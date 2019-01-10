Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Balon Turları 3 Gündür Yapılamıyor

Kapadokya'da Balon Turları 3 Gündür Yapılamıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da Balon Turları 3 Gündür Yapılamıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları 3 gündür yapılamıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.

Kapadokya Bölgesi'nde Ocak ayında sıcak hava balon turlarının 10 gün içerisinde sadece 1 kez yapılabildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 09:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Kapadokya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Açıkladı! Günlük Doğal Gaz Tüketiminde Tüm Zamanların Rekoru Kırıldı İran, ABD'nin Olası İnternet Yaptırımına Karşı Türkiye ile İşbirliğini Artırdı

Rus Askeri ile YPG'liler Münbiç Kırsalında Ortak Devriyede Görüntülendi Survivor'ın İlk Yarışmacısı MasterChef Hakan Kanık Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 11:04:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Balon Turları 3 Gündür Yapılamıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]