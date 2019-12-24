Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor

6 saat önce

Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'da balon turları 3 gündür yapılamıyor, System.String[]

Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.


Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği turlar, mevsim itibariyle bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün de düzenlenemedi.


Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu sırasında bir saat süreyle gerçekleştirilen uçuşların, meteoroloji tahminlerine göre hafta sonunda rüzgar ve yağışın etkisini yitirmesiyle yeniden başlaması bekleniyor.


Bölgede yılda 300 gün yapılabilen uçuşlar kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle gerçekleştirilemiyor.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, 559 bin 618 turistin katıldığı bölgedeki sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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