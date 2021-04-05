Kapadokya'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 3 gündür yapılamıyor - Son Dakika

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Bölgenin, peribacaları ve doğal kaya oluşumları ile kaplı vadilerinin kuşbakışı izlenmesine imkan sağlayan turlar, 3 Nisan'dan bu yana etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamıyor.

Konuklarına masalsı bir görünüm sunan Kapadokya'daki tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri ziyaret eden turistlerin bu alanları kuş bakışı izlemesine imkan sunan balon turlarının, hava tahminlerine göre önümüzdeki günlerde yeniden başlaması bekleniyor.

Yılda ortalama 300 gün uçuş yapılabilen bölgede, rüzgar, sis ve yağış, uçuşun gerçekleştirilmesini engelliyor.

Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle yapılabiliyor.