Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak
24.03.2021 09:27
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle sıcak hava balon turları hafta sonuna kadar yapılamayacak.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Nevşehir'de 25 ve 26 Mart tarihlerinde de kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından bölgede sıcak hava balon turlarının hafta sonuna kadar yapılamayacağı öğrenildi.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları son olarak 21 Mart Pazar günü yapılabilmişti. - NEVŞEHİR
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