Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor

Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor.

Kapadokya'da, sıcak hava balon turları, bölgedeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 gündür gerçekleştirilemiyor. Kültür, tarih ve doğa turizminin önemli merkezlerinden Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuşbakışı izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği turlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 Ocak'tan beri düzenlenemiyor. Hava şartlarının uygun olduğu günlerde, gün doğumu vaktinde yapılan sıcak hava balon turları, özellikle kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman iptal edilebiliyor. ???????Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Kapadokya, Ocak, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle 3 gündür yapılamıyor - Son Dakika

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