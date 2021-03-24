Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle hafta sonuna kadar iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları hava koşulları nedeniyle hafta sonuna kadar iptal edildi
24.03.2021 10:39
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlere yönelik başlıca etkinliklerden sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı hafta sonuna kadar durduruldu.
Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da turistlere yönelik başlıca etkinliklerden sıcak hava balon turları olumsuz hava koşullarından dolayı hafta sonuna kadar durduruldu.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek turistlere bölgenin doğal güzelliklerini kuşbakışı izleme imkanı sunan ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamayan balon turları hafta sonuna kadar iptal edildi.
Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.
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