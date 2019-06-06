Kapadokya'da balon turları iptal edildi
28 dakika önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Ramazan Bayramı
'nı geçirmek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balon turuna katılarak peribacalarını kuşbakışı izlemenin mutluluğunu yaşayacak olan turistler ise balon turlarının iptal edilmesinin ardından otellerine dönmek zorunda kaldı. - NEVŞEHİR
Elektrik abonesi sayısı 44 milyon aboneyi geçti
BARTIN 6 BİN NÜFUSLU AMASRA'YA 50 BİN KİŞİ GELDİ
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi 12 saat sonra bulundu