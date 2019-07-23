Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

36 dakika önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da balon turları iptal edildi, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuşbakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi. - NEVŞEHİR
Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 08:51 Kaynak: İHA
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