Kapadokya'da balon turları iptal edildi
1 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:40 Kaynak: İHA
'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya
'da sıcak hava balon turları iptal edildi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarını kuş bakışı izlemek üzere bölgeye gelerek balon turlarına katılmak isteyen yerli ve yabancı turistler olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edilen balon turları sonrasında hayal kırıklığına uğradı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
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