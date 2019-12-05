Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balon turları iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

6 saat önce

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da balon turları iptal edildi, System.String[]

Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:40 Kaynak: İHA
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