Kapadokya'da balon turları iptal edildi
6 saat önce
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
Nevşehir'de gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya'da sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları kar yağışı nedeniyle iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporlarına göre Nevşehir'de yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turları iptal edildi.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı Ceren Özdemir'in katilini yakalatan esnaf konuştu: Başka insanların ölmemesi için yaptım Bira fabrikasında toz sıkışmasından dolayı patlama: 4 yaralı