Kapadokya'da balon turları iptal edildi - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turları iptal edildi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da balon turları iptal edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde sıcak hava balon turları iptal edildi.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve dünyada balon turlarının başkenti konumunda yer alan Kapadokya bölgesinde bu sabah sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.


Kapadokya Bölgesinde 27 Şubat tarihinden itibaren sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamıyor. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:08 Kaynak: İHA
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