Kapadokya'da balon turları iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları iptal edildi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamadı. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumundaki Kapadokya bölgesinde bu sabah olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgede olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah gerçekleştirilecek olan sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. (Coşkun Sağlamdin/İHA)

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