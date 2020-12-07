Kapadokya'da balon turları iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları iptal edildi
07.12.2020 09:14
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti Kapadokya'da sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah havalanacak olan sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya bölgesinde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.
-İHA-
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