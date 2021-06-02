Kapadokya'da balon turları iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları iptal edildi
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı.
(Coşkun Sağlamdin/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:32 Kaynak: İHA
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