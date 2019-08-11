Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balon turları iptal oldu
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Kapadokya'da balon turları iptal oldu

1 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da balon turları iptal oldu, System.String[]
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
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