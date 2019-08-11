Kapadokya'da balon turları iptal oldu
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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi.
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde sıcak hava balon turları iptal edildi. Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 01:43 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi. - NEVŞEHİR
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