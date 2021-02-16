Kapadokya'da balon turları kar nedeniyle durduruldu - Son Dakika

Kapadokya'da balon turları kar nedeniyle durduruldu

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da, turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sağlayan sıcak hava balon turları, mevsim koşulları nedeniyle iptal edildi. Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği (ASBİD) Başkanı Tevfik Ölmez, AA muhabirine, turların 19 Şubat Cuma gününe kadar ertelendiğini belirtti. Kış mevsiminde bölgedeki balon turlarının olumsuz hava koşulu engeliyle daha sık karşılaştığını kaydeden Ölmez, "Hava şartlarının uygun olduğu günlerde düzenlediğimiz sıcak hava balon turları bölgemizde yılda ortalama 300 gün yapılabiliyor. Genellikle bu mevsimde, rüzgar, sis ve yağış nedeniyle iptaller yaşanabiliyor." dedi. ???????Bölgedeki balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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