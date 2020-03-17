Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da balon turları korona virüse karşı durduruldu - Son Dakika
Kapadokya'da balon turları korona virüse karşı durduruldu
6 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:47 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları korona virüse karşı tedbir amaçlı durduruldu.
Türkiye'nin korona virüse karşı almış olduğu tedbirler kapsamında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından Kapadokya'da düzenlenen sıcak hava balon turları durduruldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren sıcak hava balon turlarının 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu açıklanırken karar bölgede faaliyet gösteren balon firmalarına gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti