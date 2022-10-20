Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sunan, mevsim koşulları dolayısıyla bugün yapılamayan tur yarın da gerçekleştirilemeyecek.

Kaynak: AA

Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 2 gün yapılamayacak - Son Dakika

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