Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

05.04.2022 09:24
Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, 31 Mart'tan beri yapılamıyor.

Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

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Kapadokya, 31 Mart, Turizm, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Turizm Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor - Son Dakika
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