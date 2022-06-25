Nevşehir 'de etkili olan rüzgar nedeniyle turizm bölgesi Kapadokya 'daki sıcak hava balon turları iki gündür gerçekleştirilemedi. ..

Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iki gündür yapılamıyor - Son Dakika

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