Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

Nevşehir 'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan turistlerle birlikte peş peşe yükselerek peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin kuş bakışı izlenmesine olanak sağlayan etkinliğin rüzgarın şiddetini yitirmesiyle yarın yeniden başlaması bekleniyor.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Kapadokya'da turistlerin rağbet gösterdiği etkinliklerin başında yer alan sıcak hava balon turu bugün yapılamadı.

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