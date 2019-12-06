Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi
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Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi.

Kapadokya'da balon turları yine iptal edildi, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları bugün de iptal edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden ve sıcak hava balon turlarının başkenti konumunda ki Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları olumsuz hava şartları nedeniyle bu sabah yine yapılamadı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmiştir" denildi.

Kapadokya bölgesinde dün de kar yağışı nedeniyle sıcak hava balon turları iptal edilmişti.

(İHA)

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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