Kapadokya'da balon turlarına kar engeli - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir 'de dün akşam saatlerinde verilen yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turlarının iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

DASK, deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da şu ana kadar 2 milyon lira hasar ödemesi yaptı