Kapadokya'da balon turlarına kar engeli - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turlarına kar engeli

6 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.

Kapadokya'da balon turlarına kar engeli, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de dün akşam saatlerinde verilen yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turlarının iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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