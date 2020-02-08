Kapadokya'da balon turlarına kar engeli - Son Dakika

Kapadokya'da balon turlarına kar engeli
6 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yoğun kar yağışının ardından bu sabah balon turları iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Nevşehir'de dün akşam saatlerinde verilen yoğun kar yağışı uyarısının ardından Kapadokya'da bu sabah yapılması planlanan sıcak hava balon turlarının iptal edildiği öğrenildi. - NEVŞEHİR
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