Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli - Son Dakika
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Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli

11.03.2022 09:22
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli

Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

Nevşehir'de kar yağışı ve zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle, turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları ertelendi.

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerini sağlayan sıcak hava balon turları iki gündür yapılamıyor.

Nevşehir'in Göreme, Uçhisar, Ortahisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen balonlar, kar yağışı ve zaman zaman saatteki hızı 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle uçuş gerçekleştiremedi.

Turların, hava koşullarının normalle dönmesi halinde hafta sonu yapılabileceği öğrenildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında gerçekleştirilebiliyor.

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UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, Nevşehir, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da balon turlarına rüzgar ve kar engeli - Son Dakika
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