Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli - Son Dakika

Kapadokya'da balon turuna rüzgar engeli

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemek isteyen turistlerin ilgi gösterdiği balon turları, bölgede etkili olan rüzgar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamadı. Gün doğumundan önce Göreme Beldesi'ndeki kalkış alanında tur için hazırlanan sıcak hava balonları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce uçuşun iptal edilmesinin ardından yeniden park alanlarına çekildi. Uçuşların, meteorolojik tahminlere göre 10 Aralık Perşembe günü yeniden başlaması bekleniyor. Bölgede yılda ortalama 300 gün yapılabilen uçuşlar kış aylarında rüzgar, sis ve yağış nedeniyle zaman zaman gerçekleştirilemiyor. Sıcak hava balon turu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Son Dakika

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile 7-13 Aralık tarihlerinde burcunuzu neler bekliyor?

Son Dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 37 bin 614 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi

Kendine "Mesih" diyen Hasan Mezarcı'dan öldüğü yönündeki iddialara yanıt: Mesihler ölmez

Ermenistan'da muhalefetin başbakan adayı Manukyan'dan küstah sözler: Türkiye karşıtı cephe oluşturacağız

Eşini 6 yerinden bıçaklayan koca cesedi yatak odasında halıya sararak gizlemeye çalıştı

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız

DSÖ'den Türkiye'deki koronavirüs durumunun değerlendirildiği röportaja ilişkin açıklama: Yanlış yorumlandı