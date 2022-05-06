Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

06.05.2022 13:31
Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

Kapadokya'da yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği sıcak hava balon turları, bölgede aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle iki gündür yapılamıyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini kuş bakışı izlemek isteyen turistlerin katıldığı sıcak hava balon turları dün ve bugün gerçekleştirilemedi.

Yarın akşam saatlerine kadar devam edecek yağışın sona ermesiyle turların, 8 Mayıs Pazar gününden itibaren yapılması bekleniyor.

Hava koşullarının uygun olduğu günlerde Nevşehir'in Göreme ve Uçhisar beldeleri ile Çavuşin köyü çevresindeki vadilerden gökyüzüne yükselen balonlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) hava şartlarının elverişli olması halinde verilen izinle uçuş yapabiliyor.

Bölgede, balonlarla yılda ortalama 250 gün tur düzenlenebiliyor.

YORUMLAR
500
Ihlara Vadisi'nin güvenliği Atlı Jandarma Timi'nde Ihlara Vadisi'nin güvenliği Atlı Jandarma Timi'nde IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli - Son Dakika


Son Dakika
13:28 Ümit Özdağ İçişleri Bakanlığı'na girmeye çalışırken, Hayvan Durum İzleme aracı kapının önünde bekletildi
13:22 Patronu bulamayan alacaklı çalışanı bacağından bıçakladı! Yaralının hayati tehlikesi devam ediyor
12:41 CHP'den Özdağ-Soylu düellosuna ilk yorum: Soylu atanmış bir memur, böyle konuşamaz!
12:39 Fatih Erbakan: 20 senelik günaha ortak olamayız, AK Parti sona geldi
12:28 Canlı yayında intihar: 16 yaşındaki çocuk "Allah'a kavuşmak" için kendini astı
12:24 Rize-Artvin Havalimanı'nda açılış Erdoğan ile Aliyev'i taşıyan uçakların piste inmesiyle gerçekleşecek
12:04 Bakanlığın önünde Ümit Özdağ'dan Soylu'ya yönelik dikkat çeken sözler: İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek
11:58 Prof. Dr. Mustafa Sarı sevindiren haberi verdi: Ölen deniz süngerleri bu yıl canlanmaya başladı
10:54 İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçelerden olan Avcılar'da konut krizi yaşanıyor: Fiyatlar ikiye katlandı
10:47 Eşini başına çekiçle vurarak öldürmüştü! Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2022 13:38:32. #1.12#
SON DAKİKA: Kapadokya'da balon turuna yağmur engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement