Kapadokya'da balon uçuşları 22 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde balon uçuşlarının kontrollü olarak 22 Ağustos Cumartesi günü yeniden başlatılacağı bildirildi. 27 balon firmasının tek balon sepeti ile uçuş yapabilecağı, pandemi kurallarının etkin bir şekilde uygulanacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilileri sıcak hava balonlarının uçuşlarıyla ilgili Kapadokya bölgesindeki yetkililerle toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantıya ilişkin bilgi veren sıcak hava balonu şirketi Especial Group Genel Koordinatörü Abdullah İnal, Kapadokya bölgesindeki balon uçuşlarının, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nce 30 Haziran 2020 tarihinde alınan karar ile 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelendiğini hatırlattı. İnal, "O dönemki koşullara bakıldığında pandeminin en etkili olduğu bir süreçti. Ancak sonraki süreçte pandeminin biraz daha kontrol altına alınmasının yanı sıra, yurtdışı rezervasyonlarında turistlerin ilk soruları 'balonlar uçacak mı', 'ne zaman uçacak?' oldu. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü de kararını revize etme kararı aldı. Dünkü yaptığımız toplantıda, kontrollü olarak 22 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla Kapadokya bölgesindeki hava sahasını balon uçuşlarına açmış oldu" diye konuştu.