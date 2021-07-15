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Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı - Son Dakika

Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı

15 Temmuz 2021 Perşembe 06:57

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız pankartları ile havalandı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağız pankartları ile havalandı.

AK Parti Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sıcak hava balon sepetlerine Türk Bayrakları ve Türkiye geçilmez, unutmadık unutturmayacağı pankartları asıldı. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran başkanlığında parti yönetiminin tam kadro katıldığı programda açıklama yapan İl Başkanı Ali Kemikkıran, Kapadokya bölgemizde sıcak hava balonları bu anlamlı günde Türk bayrakları ve 15 Temmuz anısına hazırladığımız pankartlar ile havalandı dedi. Kemikkıran, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bu anlamlı günde dünyanın incisi Kapadokya bölgemizin en önemli araçlarından bir tanesi olan sıcak hava balonları bugün hem şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağımız hem de sloganlarımız ile havalanıyor. Tabi unutmadık unutturmayacağız. 251 şehidimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. ve 2 bin 196 gazimizi minnetle anıyoruz. İnşallah onların anısına bölgemizde sıcak hava balonlarımız onları unutmadığımızı ve hain o darbe teşebbüsünü unutmadığımızı asla unutmayacağımızı göstereceğimiz şekilde sıcak hava balonları havalandı. Afişlerimizde bizim bu noktadaki kararlığımızı ifade eden Türkiye geçilmez sloganı ve hiçbir zaman unutmayacağımız olan unutmadık unutturmayacağız pankartları yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var. Bütün dünyaya ülkemizden bölgemizden bu mesajı veriyoruz" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı
Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı

Kapadokya, 15 Temmuz, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kapadokya'da balonlar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için havalandı - Son Dakika


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