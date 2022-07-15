Kapadokya'da balonlar, 15 Temmuz nedeniyle Türk Bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika
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Kapadokya'da balonlar, 15 Temmuz nedeniyle Türk Bayrağı ve pankartlarla havalandı

15.07.2022 08:20

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı.

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türk bayrağı ve pankartlarla havalandı. Sabah erken saatlerde Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesi ve Avanos ilçesi Paşabağı mevkiine gelen balonlara Türk bayrağı ve pankartlar asıldı.

Bir balon firması tarafından hazırlanan ve sepete asılan pankartta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ve "15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha" yazısı yer aldı. Yerli ve yabancı turistlerle birlikte gökyüzüne havalanan balonlar, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu. Balon pilotu Abdurrahman Poyraz, 15 Temmuz nedeniyle balon sepetine pankart ve Türk bayrağı astıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

Demokrasi, Kapadokya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapadokya'da balonlar, 15 Temmuz nedeniyle Türk Bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da balonlar, 15 Temmuz nedeniyle Türk Bayrağı ve pankartlarla havalandı - Son Dakika
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