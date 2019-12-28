Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı - Son Dakika

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Kapadokya'da balonlar 6 günün ardından havalandı
6 saat önce
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 09:56 Kaynak: İHA
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları 6 günün ardından yeniden havalandı.
Dünyanın balon turizminde başkenti konumunda bulunan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları 6 gün sonra yeniden havalandı. Olumsuz hava şartları ve kar yağışıyla birlikte 22 Aralık Pazar gününden beri yapılamayan sıcak hava balon turları bugün yeniden yapılmaya başlanırken, balon turlarına katılan yerli ve yabancı turistler peribacalarının eşsiz güzelliklerini kuş bakışı izlemenin keyfini yaşadı. - NEVŞEHİR
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