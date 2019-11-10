Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
7 saat önce
TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya
'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
'ün posterleri ile havalandı.
Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava bolanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Atatürk posterleriyle süslendi. Uzakdoğu ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turist grupları, Atatürk posterlerinin asıldığı balonlarla havalandı. Balon turuna katılanlardan bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.
- Nevşehir
Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti