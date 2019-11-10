Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
Son Dakika Güncel Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı

7 saat önce

TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı, System.String[]
TÜRKİYE'nin kültür turizm merkezi Kapadokya'da sıcak hava bolanları, ölümünün 81'inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.

Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava bolanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Atatürk posterleriyle süslendi. Uzakdoğu ve Avrupalı turistlerin yanı sıra yerli turist grupları, Atatürk posterlerinin asıldığı balonlarla havalandı. Balon turuna katılanlardan bazıları, 'En Büyük Atatürk' sloganı attı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarına farklı bir güzellik kattı.


- Nevşehir
Mustafa Kemal Atatürk, Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 10:52 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Meral Akşener duyurdu: İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 18:01:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]