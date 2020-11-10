Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı - Son Dakika

Kapadokya'da balonlar, Atatürk posterleriyle havalandı
10.11.2020 09:40
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 82'nci ölüm yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonları, 82'nci ölüm yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile havalandı.
Kapadokya bölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle sıcak hava balonlarına Atatürk posterleri asıldı. Balona binen yerli ve yabancı turistler, Atatürk posterlerinin bulunduğu balonla Kapadokya semalarında dolaştı. Atatürk posterlerinin yer aldığı balonlar, Kapadokya semalarında fotoğraflandı.
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