Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor - Son Dakika

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor Turizmciler balon uçuşlarının yapılmasını istiyor Balon turlarının iptaline büyük tepki Kapadokya'dan SHGM'ye veryansın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava...

Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor

3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım

Turizmciler balon uçuşlarının yapılmasını istiyor

Balon turlarının iptaline büyük tepki

Kapadokya'dan SHGM'ye veryansın

NEVŞEHİR - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesinin sonrasında bölge turizmcileri balon uçuşlarının biran önce başlaması çağrısında bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sıcak hava balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesine TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir tepki gösterdi. Aldemir açıklamasında, "Türkiye'de normalleşme sürecine girdiğimiz günlerde SHGM tarafından balon turlarının Ekim ayına kadar ertelenmesi Kapadokya turizmine ciddi yaralar açacaktır" dedi. TÜRSAB Kapadokya Başkanı Talip Aldemir, "Kapadokya'da balon uçuşlarının Ekim ayına kadar ertelenmesi ciddi anlamda Kapadokya bölgemizde hem bölge turizmi açısından hem de istihdam açısından bize çok ciddi yaralar açacaktır. Bu kararın biran önce yeniden gözden geçirilerek düzeltilmesini talep ediyoruz. Şuanda seyahat acentelerinin bir çok mailinde gördüğümüz gibi eğer balon uçuşları yapılmayacaksa Kapadokya tatilimizi erteleyelim gibi bir çok geri dönüşlerimiz var. Bunlar ciddi anlamda pandemi sürecinde aldığımız yaraları kat kat artırarak kanamalara yol açacaktır. Bizim beklentilerimiz normalleşme sürecinde 2021 yılında yapacağımız turizm sezonuna yatırımlar yapacağız. Bunun için bizim desteklere ihtiyacımız var. Tekrar balon uçuşlarına değineceğim. Bize destek olmadığı gibi ciddi anlamda zararlar veriyor. Biran önce balon ile başlayan normalleşme sürecini ön plana almamız lazım" dedi.

Kapadokya bölgesinde seyahat acentesi sahibi Mehmet Keçeci' de açıklamasında "Balon turlarının iptal edilmesiyle birlikte Rus ve Ukraynalı turistlerin balonsuz bir Kapadokya'ya gelmek istemelerine neden oldu" dedi. Yama Tur seyahat acentesi sahibi Mehmet Keçeci, "Kapadokya bölgemizde balon turlarının Ekim ayına kadar kapatılmış olması özellikle Ağustos ve Eylül aylarında Rus ve Ukraynalı grupları olumsuz bir şekilde etkiledi. Zaten ilkbaharda gelmeyi planlayan bazı gruplarımızda vardı. Biz özellikle Ukraynalı turistleri Eylül ayında uçabiliriz diye ertelemiştik. Ama balon turlarının Ekim ayına kadar iptal edilmesi gelecek misafirlerin gelememesi ya da gelmemesi anlamına geliyor. Rus ve Ukraynalı turistler balon olmazsa Kapadokya'ya gelmez. Bizim talebimiz alınan kararın yeniden gözden geçirilmesi ve sektörün paydaşları ile bir araya gelerek görüşme yapmasıdır. Balon olmaması Kapadokya'yı turizme kapatmak anlamına geliyor. Devletimiz o zaman 2021 yılına kadar Kapadokya'yı turizme kapatsın" diye konuştu.

Otel ve seyahat acentesi sahibi İsmail Sucu da açıklamasında bölgeye gelecek olan turistlerin mutlak suretler balon turlarının olup olmadığını sorduklarını ve bunun acilen tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Sucu, "Hem otel için hem seyahat acente aracılığıyla bölge turları için arayan misafirlerimiz mutlak suretle sıcak hava balon turlarının olup olmadığını soruyorlar. Mutlak suretle Kapadokya'nın ayrılmaz bir parçası olan sıcak hava balonculuğuyla ilgili bize görüş sorulmadan tekrar gözden geçirilmesi son derece Kapadokya turizmi için faydalı olacağını düşünüyorum. Balon turlarının iptal edilmesi son derece zararlı ve düzeltilmesi gereken bir karardır. Geçen sene zirve bir rakama ulaşmıştık. Hem Türkiye ekonomisine hem de Kapadokya için ciddi bir gelir elde edilmişti. Kapadokya bölgesine geçen sene gelen rakamlara baktığımızda bölgeye gelen büyük bir oranı iç turizmdi. Biz öncelikli olarak iç turizm ile başlayıp daha sonra ise 9 ve 10. Aylarda dış turizmden gelen misafirlerimizi ağırlayacağız. Bence balonla beraber iç turizmde çok ciddi artış olacaktır" şeklinde konuştu.

Göreme beldesinde turizmci Ziya Daşdeler ise açıklamasında, Kapadokya'da sıcak hava balon turlarının iptal edildiğini artık tüm dünyanın gördüğünü bölge turizminin canlanması için balon turlarının yeniden gözden geçirilerek yapılması gerektiğini söyledi. Daşdeler, "Dünyada ki herkes Kapadokya'da ki balon uçuşlarını artık herkes görebiliyor. Şuanda bize gelebilecek Avrupa'dan, Japonya'dan ABD'den gelmiyor, Güney Amerika'dan zaten hiç gelmiyor. Bize gelebilecek Ukrayna, Macar, Romen, Bulgar belki de biraz Arap ülkelerinden misafirlerimiz gelebilir şuanda. Bu insanlar da internetten bakıyor Kapadokya'da balon turları 3 ay ertelendiğini. İnsanlar diyor ki madem Kapadokya'ya gideceğim 3 ay sonra giderim. Hem de gitmişken balona binerim ya da binemeyen on binlerce insan ise balon fotoğrafı çekmek için geliyor. Biz olaya balona binen turistler açısından bakmamalıyız. Kapadokya'da ücretten dolayı veya yer bulamadığı için balona binemeyen yüz binlerce insan balonların fotoğraflarını çekiyor. Zaten Kapadokya'da ki turizmciler 6 aydır iş yapamıyor. Böyle 3 veya 4 ay daha olursa insanların dayanma gücü kalmadı. Tüm bunların düzelmesi için acilen balon uçuşlarının yeniden başlatılması lazım. Hepsi uçmasın ama sembolik olarak dahi olsa her gün 10 balon uçsun. Bu konuda uçmak isteyen balon firmalarımız var. Ben zarar dahi etsem balon turlarını yapacağım diyen işletmecilerimiz bulunuyor" şeklinde konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Koronavirüs, Kapadokya, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 09:58 Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar 07:33 Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
3 yaşındaki yeğenine sigara içiren amca gözaltına alındı
19:04
Vakaların arttığı Gaziantep'te Kaymakam'dan vatandaşlara çağrı: Evlerinizde kalmanız ve tedbirlere uymanız önemli
18:20
Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: "Yapma abi" diye bağırdı, kafasına nişan aldım
18:18
Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm
18:16
Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor
18:10
Irak'ta Türkiye sınırındaki Metina Dağı'na Peşmerge konuşlandırıldı
18:05
12 bin liraya alıp 90 bin liraya yenilediği otomobili trafikten men edildi
17:54
Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi
17:09
Bilim Kurulu, Bakan Koca başkanlığında toplandı! Masada Kurban Bayramı tedbirleri var
17:07
Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı
16:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 19:25:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kapadokya'da balonlar da koronadan kurtulup uçmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]