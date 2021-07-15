KAPADOKYA'DA BALONLAR, DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ İÇİN HAVALANDI - Son Dakika

KAPADOKYA'nın sembollerinden olan sıcak hava balonları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Türk bayrakları ve 'Türkiye geçilmez' ve 'Unutmadık unutturmayacağız' pankartları ile havalandı.

Sabahın erken saatlerinde Kapadokya bölgesinde sıcak hava kalkış platformunun bulunduğu Zelve Paşabağları ören yerinden kalkış yapan tüm sıcak hava balonlarına 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle AK Parti Nevşehir İl Teşkilatı tarafından Türk bayrakları ve 'Türkiye Geçilmez' ve 'Unutmadık Unutturmayacağız' yazılı pankartlar asıldı. AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde dünyanın incisi Kapadokya bölgesindeki en önemli turizm araçlarından biri olan sıcak hava balonları, şanlı Türk bayrağımız ve parti teşkilatlarımızın hazırladığı afişlerle havalanıyor. 251 şehidimizi rahmetle, 2 bin 196 gazimizi minnetle anıyor ve yad ediyoruz. Onların anısına bugün bölgemizde sıcak hava balonlarımız ile onları unutmadığımızı ve o hain darbe teşebbüsünde bulunulduğu geceyi asla unutmayacağımızı göstermek adına balonlar havalanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimiz var, bütün dünyaya bölgemizden bu mesajı veriyoruz" dedi.