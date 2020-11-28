Kapadokya'da balonlar güneşin doğuşu için havalandı - Son Dakika

'Güzel atlar diyarı' olarak bilinen Kapadokya'da sabahın ilk ışıkları ile beraber havalanan sıcak hava balonları, gökyüzünde kartpostallık fotoğraflar oluşturdu.

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Kapadokya'da, günün ilk ışıklarında hareketlilik başlıyor. Misafirlerini ağırlayan sıcak hava balonu şirketleri, yerli ve yabancı turistleri gökyüzü ile buluşturmak için çalışmalarına başlıyor. Peri bacalarının arasından kalkarak güneşin doğuşuna şahitlik etmek isteyen turistler, ağır ağır gökyüzüne çıkan balonun içerisinde unutulmaz anlar yaşıyor. Sıcak hava balonlarının şişirilmesinde çıkan ateşlerde, karanlık sabahı aydınlatıyor.

Yaklaşık bir saat süren sıcak hava balonu gezisinde, dünya çapında ün kazanmış Aşk Vadisi, Güvercinlik Vadisi, Kızıl Vadi ve Ihlara Vadisi'ni kuş bakışı izleyen turistler, oluşan manzaraya hayran kalıyor. Ayrıca, Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yer alan Erciyes Dağı'nın da görüldüğü gezide, turistler bol bol fotoğraf çekiyor.

(İHA)