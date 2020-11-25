Kapadokya'da balonlar kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için havalandı

Nevşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bugün Kapadokya'daki sıcak hava balonları, üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla uçtu.

Nevşehir Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında bugün Kapadokya'daki sıcak hava balonları, üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla uçtu. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları bu sabahki uçuşlarını, sepetlerine asılan pankartlarla gerçekleştirdi. Gün doğumundan önce Göreme beldesinde uçuş için hazırlanan balonlar, sepetlerine yolcuların alınmasının ardından görevlilerce takılan ve üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla Kapadokya semalarına yükseldi. Üzerinde kadına yönelik şiddete dikkat çeken mesajların yer aldığı pankartlarla havalanan sıcak hava balonları yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi. - NEVŞEHİR

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