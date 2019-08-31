Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da balonlar kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Kapadokya'da balonlar kartpostallık görüntüler oluşturdu

4 saat önce

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kapadokya'da balonlar kartpostallık görüntüler oluşturdu, System.String[]

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havalanan sıcak hava balonları kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde gündoğumu ile birlikte havalanan sıcak hava balonları peribacaları ile birlikte eşsiz güzellikleri ortaya çıkarmaya devam ediyor. Kapadokya'da sabahın erken saatlerinde havalanan balonların gökyüzündeki görüntüleri kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonculuğu ile birlikte balon turizmi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Özellikler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Kapadokya bölgesini izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan sıcak hava balonları bugün gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluşturdu. - NEVŞEHİR

Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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