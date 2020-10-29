Kapadokya'da balonlar, Türk bayrakları ile havalandı - Son Dakika

Nevşehir 'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi. Bayraklarla süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulmuş mekanlar ve yeraltı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu. Balon turuna katılan vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.

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