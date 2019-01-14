Son Dakika Haberleri: Kapadokya'da Balonlar Turları Yeniden Başladı

Kapadokya'da Balonlar Turları Yeniden Başladı

49 dakika önce

TÜRKİYE'nin peribacalarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da sıcak hava balonları, yeniden uçmaya başladı.

Kapadokya'da Balonlar Turları Yeniden Başladı, System.String[]
TÜRKİYE'nin peribacalarıyla ünlü turizm bölgesi Kapadokya'da sıcak hava balonları, yeniden uçmaya başladı.

Nevşehir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bir süredir yapılamayan balon turları, açık ve güneşli hava ile birlikte yeniden yapıldı. Peribacalarının eşsiz güzelliklerini havadan görmek isteyen bazı turistler, balon turlarını tercih etti. Özellikle Göreme ve Uçhisar'da bulunan Çinli turistler için balonlar havalandı. Balon turlarına katılan turistler, kar altındaki peribacalarının doyumsuz güzelliklerini havadan da görme fırsatını buldukları için kendilerini şanslı hissettiklerini ifade etti. Kış aylarında bölgeye ilginin sürdüğünü belirten tur operatörleri ve turizmciler, Kapadokya'ya herkesi davet etti.

- Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:00 Kaynak: DHA

Nevşehir, Kapadokya, Güncel
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