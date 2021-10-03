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Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor - Son Dakika

Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor

03.10.2021 11:01
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor, System.String[]

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde sıcak hava balon turunun yapıldığı Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler henüz gün ağarmadan yollara düşüp balonların renklendirdiği manzarayı izleyebilmek için tepelerde yer bulma telaşına giriyor.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde sıcak hava balon turunun yapıldığı Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistler henüz gün ağarmadan yollara düşüp balonların renklendirdiği manzarayı izleyebilmek için tepelerde yer bulma telaşına giriyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da sıcak hava balon turlarına ilgi her geçen yıl artıyor.

Balonlar, gün doğumundan önce karanlık dağılmadan Göreme beldesindeki kalkış alanına getiriliyor. Ekiplerce uçuş için hazırlanan balonların çevreleri ise balon turuna katılmak isteyenler ve bu görsel şovu izlemek için gelenlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'nin çeşitli illerinden otobüs ve özel araçlarıyla bölgeye gelenler, önce balonların hazırlanışını izliyor, ardından da Göreme beldesi çevresindeki tepelere çıkarak balonların renk kattığı manzarada fotoğraf çekiyor.

Bölgeye yerli turist taşıyan bir turizm acentesinin yetkilisi Osman Ünlü, AA muhabirine, sabaha karşı Kapadokya'da oluşan araç ve insan trafiğinin, turizmde eşine az rastlanır bir durum olduğunu söyledi.

Balon turuna yer bulamadıkları için katılamayanları otobüslerle yüksek alanlara taşıdıklarını anlatan Ünlü, şöyle konuştu:

"Sıcak hava balon turuna talepten dolayı erken saatlerde büyük yoğunluk oluşuyor. Buradaki ambiyans, bölgeye gelmeyenlere anlatılamayacak kadar heyecan verici. Getirdiğimiz misafirler beklemedikleri bir yoğunlukla karşılaşınca hayatlarının belki de en büyük şokunu yaşıyor. Bugün yaklaşık 180 balon uçuyor ama talep yoğunluğundan yer bulmakta sorun yaşanıyor. Bugünkü misafirlerimiz için uçuşta yer bulabildik ama ne yazık ki yarınki uçuş için yer temin edemedik. Kapadokya mutlaka görülmesi gereken bir yer."

"İlk defa geldik ama asla son olmayacak"

Kocaeli'den gelen Sevde Kesicioğlu da çok merak ettiği balon turunu izlemek için erken vakitte uyanarak balon kalkış alanına geldiğini belirtti.

Bol bol fotoğraf çekmek için hazırlık yaptığını aktaran Kesicioğlu, "Nasıl bir görüntüyle karşılaşacağımı merak ediyorum. Sosyal medya ve fotoğraf çeken arkadaşların vesilesiyle biz de görmeye geldik. Güzel anları sevdiklerimizle paylaşmak istiyoruz." dedi.

Antalya'dan hafta sonu tatili için eşiyle gelen Sedat Sürel ise balonların yükselmesiyle Kapadokya'nın görsel zenginliğinin renklendiğini dile getirerek, "İyi ki gelmişiz bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Balona binmediğimize pişman olduk ama en kısa zamanda tura katılmak da istiyoruz. İstemeye istemeye uzun bir yolculukla geldik ama iyi ki gelmişiz, çok mutluyuz. İlk defa geldik ama asla son olmayacak." ifadelerini kullandı.

Taksici Orhan Durmaz da balonların uçuşa hazırlanmaya başlamasıyla alandaki insan kalabalığının arttığını ifade etti.

Mesaiye erken başladıklarını belirten Durmaz, "Balon turu erken saatlerde başlıyor. Misafirleri buraya getirip peribacalarını tepeden gören alanlara çıkarıyoruz. Çok kalabalık oluyor, insanlar balon turunu çok merak ediyor." diye konuştu.

Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor
Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Kapadokya, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapadokya'da balonları izlemek isteyen turistler tepelere akın ediyor - Son Dakika
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